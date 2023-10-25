"Шакира пишет уже новую песню": Пике неожиданно свалился со сцены

Бывший лидер сборной Испании и Барселоны Жерар Пике завершил профессиональную карьеру футболиста почти год назад.

Испанец является участником различных шоу, включая спортивные и общественных.

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Во время съемок одной из передач Пике увидел своего фаната, которой просил у него автограф. Жерар любезно согласился расписаться на футболке, но произошла нелепая ситуация.

Пике только хотел расписаться, так сразу свалился со сцены. Повреждения бывшего игрока не оказались серьезными.

Забавно, что недоброжелатели испанца уже потроллили его:

"Волшебный трюк";

"Исчезновение года";

"Если это не провал года , я ничего не понимаю";

"Вскоре Шакира выпустит песню, посвященную падению Пике".

Ранее сообщалось, что Срна потроллил Бондаренко на презентации нового главного тренера Шахтера.

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