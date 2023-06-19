Шевченко не реализовал послематчевой "буллит" в матче Лиги, организованной Пике

В Испании большую популярность набрала специальная футбольная лига, организованная бывшим игроком Барселоны и сборной страны Жераром Пике.

Площадка и правила несколько похожи на Socca, но имеют много интересных "фишек" в виде специальных бонусов. Например, посреди матча тренеры команд могут поставить разные условия для игроков, как "забивать только с дальней дистанции", или "следующий гол засчитывается как два".

Именно последним правилом воспользовалась команда Андрея Шевченко, который дебютировал в этом соревновании. Таким образом Мостолес (именно так называется коллектив) сравняли счет и перевели матч в серию пенальти, которая здесь проходит в виде "хоккейных буллитов".

К мячу подошел и Шевченко, но реализовать свой удар он не смог, пробив прямо у вратаря.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко, вместе с Александром Зинченко, инициировали благотворительный матч в поддержку Украины.