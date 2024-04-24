Шацких оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ

Бывший нападающий Динамо Киев Максим Шацких поделился мнением по поводу борьбы за чемпионство в УПЛ.

По словам легенды "бело-синих", столичный гранд имеет высокие шансы на победу по итогу сезона.

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"Конечно, шансы у Динамо еще есть. Почему нет? Динамо будет бороться за чемпионство до последнего. Плюс стыковая игра будет с Шахтером, так что, вполне возможно, в какой-то степени в этой игре что-то будет решаться. Может быть, не знаю.

Впереди много игр. Вся борьба за чемпионство – впереди. У Динамо еще очень хорошие шансы на чемпионство", - приводит слова Шацкого Динамомания.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер опережает Динамо на четыре очка за шесть туров до конца.

Ранее Суркис высказался о стимуляции в чемпионской гонке.

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