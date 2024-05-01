Динамо - Верес: результат матча 01.05.24

В среду, 1 мая, Динамо встречалось с Вересом в рамках перенесенного 5-го тура УПЛ.

В первые полчаса зрителям пришлось наблюдать одну и ту же картину:т хозяева доминировали и давили, гости сидели в защите и иногда контратаковали, но острых моментов не было. Под конец тайма Верес вышел в классную контратаку три-в-три, но запорол ее и получил атаку в ответ, которая завершилась опасным штрафным. Бражко попал в створ, Ющишин среагировал, но первым на добивании оказался Ярмоленко. При минимальным перевесе Динамо команды и ушли на перерыв.

Второй тайм начался димнамичнее, обе команды сумели дать немного поработать своим голкиперам. На 76-й минуте вместо Ваната вышел Пономаренко, и уже через пять минут завершил атаку динамовцев голом под самую перекладину. Верес бросился спасать матч, но получил контратаку и третий гол, отличился Шепелев.

Динамо добывает пятую победу подряд и продолжает погоню за Шахтером, а Верес так и не смог покинуть зону плей-офф.

Статистика матча Динамо - Верес 5-го тура УПЛ

Динамо - Верес 3:0

Голы: Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелев, 84

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 11 - 7

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 11 - 11

Атаки: 101 - 69

Динамо: Бущан - Дубинчак, Попов, Михавко (Сирота, 46), Караваев, Бражко, Буяльский (Бенито, 86), Кабаев (Царенко, 86), Волошин, Ярмоленко (Шепелев, 66), Ванат (Пономаренко, 76).

Верес: Ющишин - Гакман, Мельник, Вовченко, Смиян, Банада, Клец (Кучеров, 67), Кухарук (Кучеренко, 67), Шастал (Дахновский, 46), Шарай (Шестаков, 71), Гайдучик (Свитюха, 79).

Предупреждения: Ванат, 74 - Кучеренко, 75

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