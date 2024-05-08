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Луческу может вернуться в Динамо Киев

Специалист может занять руководящую должность.
Сегодня, 20:40
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу может вернуться в киевский клуб как генеральный директор, сообщил GSP.

Как сообщает GSP, румынский специалист может стать генеральным директором.

Отмечается, что услугами Луческу интересуется Рапид, который видит в наставнике главного тренера. 78-летний специалист подтвердил, что у него был разговор с руководством клуба, а также контакты с Динамо Бухарест.

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Напомним, Луческу работал в Динамо с 2020 по 2023 год.

Ранее Милевский признался, планирует ли он работать тренером.

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