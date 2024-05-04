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Команда второго саудовского дивизиона хочет назначить тренером Моуринью

Аль-Кадисия должна повыситься в классе и ставит высокие задачи на следующий сезон.
Сегодня, 17:50
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Португалец Жозе Моуринью может получить работу в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает Бен Джейкобс, назначить 61-летнего португальца на пост наставника хочет Аль-Кадисия, которая сейчас играет во втором дивизионе страны.

Вскоре Жозе должен прибыть в город, где базируется клуб, чтобы провести переговоры с руководством.

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Аль-Кадисия занимает 1 место во втором дивизионе, имея отрыв от второй строчки в 9 пунктов за 4 тура до конца. У боссов клуба большие планы на следующий сезон, в котором они хотят как минимум закрепиться в элитном дивизионе.

Сейчас команду возглавляет 61-летний испанец Мичел, а до 27 октября прошлого года ее тренером был Робби Фаулер, который провел всего 9 матчей, но при этом ни разу не проиграл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Жозе Моуринью

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