Заря и Верес не сумели определить сильнейшего

В понедельник, 13 мая, Заря принимала в условно домашнем матче Верес.

Равная по первости игра неожиданно привела к быстрому голу Зари. Яцык сумел корпусом оттеснить защитника и в касание пробить мимо голкипера. После этого мяч под контроль забрал ровенский клуб, но довести атаку до ворот никак не удавалось. При минимальном преимуществу луганчан команды ушли на перерыв.

На второй тайм луганчане вышли заряженными, и сразу провели несколько серьезных атак. Антюх и Герерро вполне могли доводить счет до разгромного, но гол забил Верес. После верховой борьбы Шастала и Вантюха мяч оказался в воротах Зари. В протоколе матча мяч записали на имя форварда Вереса.

После этого обе команды сбавили обороты, и до самого конца матча был разве что один опасный момент с участием все того же Герерро, но героем момента вышел Вадим Ющищин. Верес сохраняет шансы отстаться в УПЛ.

Статистика матча Чемпионата Украины Заря - Верес

Заря - Верес 1:1

Голы: Яцык, 9 - Шастал, 60

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 15 - 6

Удары в створ ворот: 7 - 2

Угловые: 2 - 4

Фолы: 6 - 7

Заря: Сапутин - Вантух, Джордан, Бутко, Кирюханцев (Горбач, 68) - Башич, Мишнев (Мичин, 68), Яцик (Чурко, 89), Антюх - Герреро, Ндур (Жан Клод, 62)

Верес: Ющишин - Гакман, Курко, Вовченко, Смиян - Кучеров, Клец (Кухарук, 85), Яго Сикейра (Мрвалевич, 81), В.Шарай (Шастал, 46), Дахновский (Янаков, 81) - Гайдучик (Морозко, 64)

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