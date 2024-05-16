Траоре красочно поздравил украинцев с Днем вышиванки

Легионер "горняков" показался в праздничной одежде за столом с украинскими блюдами.

Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Футболист "горняков" принял участие в видео, на котором он сидит за столом в национальной одежде.

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Рядом с представителем Буркина-Фасо традиционные украинские блюда - борщ, сало и пампушки.

"Поздравляю с Днем вышиванки", – сказал Траоре на украинском языке.

Напомним, всемирный день вышиванки празднуют каждый год в третий четверг мая.

Ранее сообщалось, что Кривбасс подхватил европейский флешмоб с поздравлениями в честь Дня матери.

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