Легенда сборной Украины получил офицерское звание

Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук стал младшим лейтенантом.

Экс-футболист опубликовал пост на своей странице в Facebook. Ващук сообщил, что 20 мая этого года соответствующим приказом ему присвоили звание младшего лейтенанта.

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"Служу украинскому народу", - написал Ващук.

Напомним, в мае прошлого года он вступил в Национальную гвардию Украины.

Ранее Ващук рассказал подробности своей службы.

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