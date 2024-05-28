Легенда сборной Украины получил офицерское звание
Ващук защищает украинский народ от российских оккупантов.
Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук стал младшим лейтенантом.
Экс-футболист опубликовал пост на своей странице в Facebook. Ващук сообщил, что 20 мая этого года соответствующим приказом ему присвоили звание младшего лейтенанта.
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"Служу украинскому народу", - написал Ващук.
Напомним, в мае прошлого года он вступил в Национальную гвардию Украины.
Ранее Ващук рассказал подробности своей службы.
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