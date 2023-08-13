iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Сделал 19 эвакуаций": Легенда Динамо высказался о прохождении службы в Нацгвардии

Владислав Ващук защищает Украину от оккупантов.
Сегодня, 19:16
Владислав Ващук / Instagram
Владислав Ващук / Instagram

Экс-защитник Динамо Владислав Ващук высказался о своей службе в Нацгвардии Украины.

Бывший футболист рассказал, почему решил пойти защищать страну от оккупантов.

"Занимался благотворительностью, волонтерством, организовывал игры. Ко мне обратился мой друг, Всеволод Стеблюк - полковник, профессор. Говорит: "Можешь помочь организовать игру с "Буревієм" Гвардии Наступления, с легендами футбола? Я не хочу с другими, хочу с тобой, чтобы ты организовывал". Я сказал своему другу - это Александр Марк, он ведущий и сегодня психотерапевт, помогает военным. Две-три недели - и мы организовывали матч. Получилось очень хорошо. Бурные эмоции были, дети получили много подарков и самое главное - ребята после того, как поиграли с нами, поехали на Бахмут. Мы их зарядили позитивом.

На следующий день мы встретились со Всеволодом Стеблюком. Обсудили, как все прошло. Он говорит: "А давай к нам, ко мне, в Нацгвардию, в медицинскую роту". На следующий день я сказал, что да, я готов. Начал подписывать бумаги. Когда подписывал, меня хотели перетащить в другую роту. Знаете, как в футболе, с трансфера перетягивали. Когда друг сказал, что таки медрота, говорю: "Я же ничего не умею". А он: "Научим. Ты же заслуженный мастер спорта. Все будет хорошо", - заявил Ващук.

Также украинец сообщил, какие у него боевые задания в своем подразделении.

"Первое боевое задание прошло хорошо. Проехались по линии, по своим точкам. Проанализировали то, что можем сделать и облегчить для наших раненых, для себя, как можно быстрее все сделать. Все было сделано. Что сказать о направлении: да, очень много с той стороны "орков" собралось. Но я увидел в глазах наших уверенность в том, что они делают.

Когда они меня увидели, смотрел один парень и говорит: "Где-то я вас видел". Я хотел сказать, что я - актер. А другой говорит: "Да это же Ващук". Они болельщики футбола. Спрашивают: "Да не может быть. Что вы здесь делаете?". Отвечаю: "То, что и вы делаете - чем могу помогаю и приобщаюсь к победе". Все заряжены победить, чтобы у нас была полная Украина, чтобы мы забрали всю часть, которая наша. Чтобы "орков" выгнать всех. То, что делает медицинская рота "Буревій" - это все то, что необходимо сегодня для Нацгвардии, для Гвардии Наступления. Мы делаем все для того, чтобы способствовать скорейшей победе. Сейчас я уже сделал 19 эвакуаций. Уже можно сказать, что опытный по эвакуациям. Надо быстрее к победе. Не хочу, чтобы мои дети в это ввязывались

Было такое, что мне звонит командир и говорит: "Можешь провести мастер-класс?". Говорю, что мастер-класс по футболу я проводил. А он говорит: "По эвакуации, ты же все знаешь, делаешь". Я же по эвакуации никогда же не проводил, но провели мастер-класс, всем понравилось.", - сказал Владислав.

Напомним, ранее экс-спортсмен поделился кадрами со своего первого боевого задания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Владислав Ващук

Статьи по теме

Фонсека призвал португальские клубы не вести бизнес с россиянами Фонсека призвал португальские клубы не вести бизнес с россиянами
"Присылали фото мертвых военных": Харлан рассказала об угрозах со стороны россиян "Присылали фото мертвых военных": Харлан рассказала об угрозах со стороны россиян
Криштиану и Хабиб могут стать послами турнира, организуемого российским университетом в ОАЭ Криштиану и Хабиб могут стать послами турнира, организуемого российским университетом в ОАЭ
Российских спортсменов не допустили к участию в чемпионате мира по тяжелой атлетике Российских спортсменов не допустили к участию в чемпионате мира по тяжелой атлетике
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол21:36
Фонсека призвал португальские клубы не вести бизнес с россиянами
Европа21:28
Турецкий клуб объявил о подписании бывшего игрока Шахтера
Футбол21:15
Экс-тренер сборной Италии может возглавить Саудовскую Аравию
Украина20:48
Ворскла - Заря 1:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Футбол20:31
Челси с Мудриком сыграл вничью против Ливерпуля
Украина20:18
УПЛ: турнирная таблица сезона-2023/24
Украина19:55
УПЛ: Минай и Днепр-1 сыграли вничью, Заря победила Ворсклу, а Кривбасс одолел ЛНЗ
Сборные19:52
Украина победила Исландию в рамках пре-квалификации на ОИ-2024
Украина19:43
Кривбасс одержал домашнюю победу над ЛНЗ
Футбол19:42
Брюгге с Яремчуком разгромил Эйпен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK