"Сделал 19 эвакуаций": Легенда Динамо высказался о прохождении службы в Нацгвардии

Экс-защитник Динамо Владислав Ващук высказался о своей службе в Нацгвардии Украины.

Бывший футболист рассказал, почему решил пойти защищать страну от оккупантов.

"Занимался благотворительностью, волонтерством, организовывал игры. Ко мне обратился мой друг, Всеволод Стеблюк - полковник, профессор. Говорит: "Можешь помочь организовать игру с "Буревієм" Гвардии Наступления, с легендами футбола? Я не хочу с другими, хочу с тобой, чтобы ты организовывал". Я сказал своему другу - это Александр Марк, он ведущий и сегодня психотерапевт, помогает военным. Две-три недели - и мы организовывали матч. Получилось очень хорошо. Бурные эмоции были, дети получили много подарков и самое главное - ребята после того, как поиграли с нами, поехали на Бахмут. Мы их зарядили позитивом.

На следующий день мы встретились со Всеволодом Стеблюком. Обсудили, как все прошло. Он говорит: "А давай к нам, ко мне, в Нацгвардию, в медицинскую роту". На следующий день я сказал, что да, я готов. Начал подписывать бумаги. Когда подписывал, меня хотели перетащить в другую роту. Знаете, как в футболе, с трансфера перетягивали. Когда друг сказал, что таки медрота, говорю: "Я же ничего не умею". А он: "Научим. Ты же заслуженный мастер спорта. Все будет хорошо", - заявил Ващук.

Также украинец сообщил, какие у него боевые задания в своем подразделении.

"Первое боевое задание прошло хорошо. Проехались по линии, по своим точкам. Проанализировали то, что можем сделать и облегчить для наших раненых, для себя, как можно быстрее все сделать. Все было сделано. Что сказать о направлении: да, очень много с той стороны "орков" собралось. Но я увидел в глазах наших уверенность в том, что они делают.

Когда они меня увидели, смотрел один парень и говорит: "Где-то я вас видел". Я хотел сказать, что я - актер. А другой говорит: "Да это же Ващук". Они болельщики футбола. Спрашивают: "Да не может быть. Что вы здесь делаете?". Отвечаю: "То, что и вы делаете - чем могу помогаю и приобщаюсь к победе". Все заряжены победить, чтобы у нас была полная Украина, чтобы мы забрали всю часть, которая наша. Чтобы "орков" выгнать всех. То, что делает медицинская рота "Буревій" - это все то, что необходимо сегодня для Нацгвардии, для Гвардии Наступления. Мы делаем все для того, чтобы способствовать скорейшей победе. Сейчас я уже сделал 19 эвакуаций. Уже можно сказать, что опытный по эвакуациям. Надо быстрее к победе. Не хочу, чтобы мои дети в это ввязывались

Было такое, что мне звонит командир и говорит: "Можешь провести мастер-класс?". Говорю, что мастер-класс по футболу я проводил. А он говорит: "По эвакуации, ты же все знаешь, делаешь". Я же по эвакуации никогда же не проводил, но провели мастер-класс, всем понравилось.", - сказал Владислав.

Напомним, ранее экс-спортсмен поделился кадрами со своего первого боевого задания.