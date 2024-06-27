Форвард олимпийской сборной Украины перебрался в Рух
Игорь Краснопир стал игроком львовского коллектива.
Львовский Рух усилил атаку довольно громким по меркам УПЛ трансфером.
Как сообщает пресс-служба "желто-черных", новичком команды стал форвард олимпийской сборной Украины Игорь Краснопир. Выступать игрок будет под 95 номером.
Читай также: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Сейчас условия трансфера и личного контракта игрока с львовянами остаются неизвестными.
Отметим, что в прошлом сезоне Игорь провел 32 матча, забив 7 голов и отдав 1 ассист.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!