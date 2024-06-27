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Форвард олимпийской сборной Украины перебрался в Рух

Игорь Краснопир стал игроком львовского коллектива.
Сегодня, 14:33
Игорь Краснопир / Getty Images
Игорь Краснопир / Getty Images

Львовский Рух усилил атаку довольно громким по меркам УПЛ трансфером.

Как сообщает пресс-служба "желто-черных", новичком команды стал форвард олимпийской сборной Украины Игорь Краснопир. Выступать игрок будет под 95 номером.

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Сейчас условия трансфера и личного контракта игрока с львовянами остаются неизвестными.

Отметим, что в прошлом сезоне Игорь провел 32 матча, забив 7 голов и отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух Оболонь Игорь Краснопир

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