Полесье отказалось отпускать своего футболиста на Олимпиаду-2024

Тренерский штаб сосредоточен на подготовке к Лиге конференций.

Футболист Полесья Александр Назаренко не примет участия на Олимпийских играх 2024 во Франции.

Как сообщает ТаТоТаке, тренерский штаб житомирского клуба принял решение не отпускать 24-летнего футболиста на Олимпиаду.

Главный тренер команды Имад Ашур ограничен в выборе вингеров из-за травмы Макуаны.

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Кроме того, тренерский штаб намерен подготовить команду к квалификации Лиги Конференций, где предстоит противостояние против словенской Олимпии.

Отметим, что по регламенту ОИ-2024, можно заявить трех футоблистов старше 23 лет.

Ранее определилась судьба участия Трубина на Олимпиаде.

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