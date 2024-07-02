Полесье отказалось отпускать своего футболиста на Олимпиаду-2024
Тренерский штаб сосредоточен на подготовке к Лиге конференций.
Футболист Полесья Александр Назаренко не примет участия на Олимпийских играх 2024 во Франции.
Как сообщает ТаТоТаке, тренерский штаб житомирского клуба принял решение не отпускать 24-летнего футболиста на Олимпиаду.
Главный тренер команды Имад Ашур ограничен в выборе вингеров из-за травмы Макуаны.
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Кроме того, тренерский штаб намерен подготовить команду к квалификации Лиги Конференций, где предстоит противостояние против словенской Олимпии.
Отметим, что по регламенту ОИ-2024, можно заявить трех футоблистов старше 23 лет.
Ранее определилась судьба участия Трубина на Олимпиаде.
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