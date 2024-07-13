Кривбасс подписал сына бывшего футболиста Милана и сборной Бразилии

Полузащитник Маттео Аморозо официально стал игроком Кривбасса.

Стороны заключили контракт на четыре года.

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Последним клубом Аморозо был Итуану из Бразилии.

Маттео - сын Марсио Аморозо, который играл за сборную Бразилии, Удинезе, Парму, Милан, Боруссию Дортмунд. Отметим, что он в составе Пармы играл против Кривбасса в Кубке УЕФА в 1999 году.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал игрока молодежной сборной Албании.

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