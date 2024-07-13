ЛНЗ подписал игрока молодежной сборной Албании

Центральный защитник албанской команды Лачи Айди Дайко пополнил состав черкасского ЛНЗ.

Об этом сообщает официальный сайт представителя украинской Премьер-лиги.

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Детали трансфера не разглашаются, тем не менее, по информации Transfermarkt, черкасский клуб заплатил за 21-летнего представителя молодежной сборной Албании 200 тысяч евро, а игрок подписал контракт на два сезона - до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Дайко провел 36 матчей за Лачи во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее ЛНЗ подписал игрока Черноморца и креативно его представил.

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