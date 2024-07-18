Динамо проиграло в последнем контрольном матче Униона
Ошибка новичка оказалась фатальной.
В четверг, 18 июля, киевское динамо встречалось с берлинским Унионом в рамках предсезонной подготовки.
Уже на 14-й минуте киевляне пропустили после пенальти, однако еще до перерыва Ванат сравнял счет, оказавшись первым на добивании после удара Попова.
На второй тайм Унион провел ряд замен и сразу свежими силами снова вышел вперед. Вышедшие на замену Лонвейк и Диалло разыграли комбинацию и снова сравняли счет.
Однако под конец новичок киевлян Брайан Себальос допустил фатальную ошибку, и Унион вырвал победу.
Это первое поражение столичной команды на предсезонных сборах.
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