Динамо проиграло в последнем контрольном матче Униона

В четверг, 18 июля, киевское динамо встречалось с берлинским Унионом в рамках предсезонной подготовки.

Уже на 14-й минуте киевляне пропустили после пенальти, однако еще до перерыва Ванат сравнял счет, оказавшись первым на добивании после удара Попова.

На второй тайм Унион провел ряд замен и сразу свежими силами снова вышел вперед. Вышедшие на замену Лонвейк и Диалло разыграли комбинацию и снова сравняли счет.

Однако под конец новичок киевлян Брайан Себальос допустил фатальную ошибку, и Унион вырвал победу.

Это первое поражение столичной команды на предсезонных сборах.

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