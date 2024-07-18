iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо проиграло в последнем контрольном матче Униона

Ошибка новичка оказалась фатальной.
Сегодня, 21:18
Динамо - Унион / fcdynamo.kiev.ua
Динамо - Унион / fcdynamo.kiev.ua

В четверг, 18 июля, киевское динамо встречалось с берлинским Унионом в рамках предсезонной подготовки.

Уже на 14-й минуте киевляне пропустили после пенальти, однако еще до перерыва Ванат сравнял счет, оказавшись первым на добивании после удара Попова.

На второй тайм Унион провел ряд замен и сразу свежими силами снова вышел вперед. Вышедшие на замену Лонвейк и Диалло разыграли комбинацию и снова сравняли счет.

Однако под конец новичок киевлян Брайан Себальос допустил фатальную ошибку, и Унион вырвал победу.

Это первое поражение столичной команды на предсезонных сборах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Новичок Динамо назвал ключевой фактор для успеха в матче с Партизаном Новичок Динамо назвал ключевой фактор для успеха в матче с Партизаном
Тренер Партизана сравнил киевское Динамо с московским Тренер Партизана сравнил киевское Динамо с московским
Гол новичка помог Динамо разгромить соперника в товарищеском матче Гол новичка помог Динамо разгромить соперника в товарищеском матче
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Евро-202423:17
Евро U-19: Украина не смогла забить Норвегии, Италия досрочно выиграла группу
Европа22:54
Звезду МЮ лишили прав за превышение скорости, он заявил, что его преследовали
Европа22:23
Манчестер Юнайтед официально представил нового защитника
Европа21:47
Конец истории: Гринвуд окончательно покинул Манчестер Юнайтед
Украина21:26
Днепр-1 снялся с чемпионат Украины - ТаТоТаке
Украина21:18
Динамо проиграло в последнем контрольном матче Униона
Европа20:50
Манчестер Сити подписал лучшего ассистента Жироны
Европа19:53
Легенда сборной Франции снова остался без работы
Евро-202419:24
Сборная Украины U-19 сыграла безголевую ничью с командой Норвегии
Олимпийские игры19:05
Грузинская спортсменка повторит исторический рекорд на Олимпиаде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK