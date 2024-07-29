Лидер сборной Украины U-19 - о выступлении на Евро-2024: "Осадок остался"

Матвей Пономаренко считает, что нашим ребятам было по силам одержать победу на турнире.

Сборная Украины U-19 не смогла завоевать золотые медали Евро-2024. Подопечные Дмитрия Михайленко уступили французам в полуфинале турнира. Один из лидеров команды Матвей Пономаренко высказался о достижениях команды на турнире:

- Не жалко ли вам, что не удалось сыграть в столь важном полуфинальном матче?

– Да, неприятно, что пропустил эту игру. Думаю, я сам в этом виноват. Осадок остался, но такова жизнь.

- В общем, можно ли считать выступление сборной Украины U19 на чемпионате Европы положительным?

- Конечно, мы ведь выполнили свою минимальную цель, которую перед нами ставили - выйти на чемпионат мира. Конечно, хотелось бы выиграть Евро или хотя бы выйти в финал, но не удалось.

- Вы с Тарасом Михавком достаточно быстро вернулись в расположение Динамо и уже начали работу в общей группе. Как можете оценить ваше физическое состояние?

– Я готов и к тренировкам, и к матчам, считаю, все нормально. На следующее утро после игры с Францией сели в самолет, прилетели сюда, присоединились к команде и готовы работать, – сказал Пономаренко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, уже в среду, 31 июля, Динамо сыграет второй матч квалификации в Лигу чемпионов против сербского Партизана. В первом матче подопечные Александра Шовковского разгромили сербов со счетом 6:2.

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