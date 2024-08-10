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Заря минимально обыграла Черноморец и пока возглавила таблицу

Команды выдали далеко не лучший матч.
Сегодня, 17:55
Черноморец - Заря / upl.ua
Черноморец - Заря / upl.ua

В субботу, 10 августа, Черномрец принимал дома Зарю в рамках второго тура УПЛ.

Гости начали матч активней, но создать опасный момент никак не удавалось, Черноморец уверенно действовал в обороне.

Лишь на 20-й минуте Герреро имел реальный шанс открыть счет, но уверенная игра Рудько не позволила это сделать. Затем киперу одесского клуба пришлось еще раз вступить в игру, и на перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме луганчанам удалось забить быстрый гол, который и стал единственным в матче. Герреро классно замкнул подачу Антюха.

До самого конца матча команды не очень стремились в атаку, лишь один раз Черноморец сумел создать опасность у ворот Турбаевского, но удар Калина пришелся прямо во вратаря.

Статистика матча Черноморец - Заря второго тура УПЛ

Черноморец - Заря 0:1
Гол: Герреро, 50

Удары: 4 - 7
Удары в створ: 0 - 2
Фолы: 10 - 10
Атаки: 36 - 74

Черноморец: Рудько - Кисиль (Арсич, 74), Бутко, Удод, Савченко (Лотоцкий, 88) -  Ермаков, Васильев (Габелок, 54), Шпорн (Калин, 74), Янаков (Пшеничнюк, 54), Попов - Хобленко.

Заря: Турбаевский - Вантух (Жуниор, 87), Нваэзе, Джордан, Тронтель - Мичин (Кораблин, 63), Яцик, Башич, Кирюханцев (Вакула, 63) - Антюх (Бенито, 70), Герреро (Горбач, 70).

Предупреждения: Кисиль, Удод - Кораблин

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Заря Луганск

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