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Бывший гендиректор Зоря стал занял аналогичную должность в клубе лнр

станислав оганов теперь официально пособник террористов.
Сегодня, 14:45
станислав оганов / zarya-lugansk.com
станислав оганов / zarya-lugansk.com

Бывший генеральный директор Заря станислав оганов занял ту же должность в клубе, созданных оккупантами.

Напомним, что в январе 2024 года на территории лнр появилась своя заря, которая сразу же обвинила украинскую команду в том, что она фейк.

Оганов же, ставший ее гендиректором, ранее занимал это должность в луганском клубе с 2020 по 2022 год. А затем покинул клуб, заявив о расхождении во взглядах.

В сети опубликовали фото, на котором видно, что оганов вернулся к ранее занимаемой должности, но уже на стороне террористов. Фото было сделано 3 августа 2024 года.

Напомним, что расписание и результаты всех матчей УПЛ доступно на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

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