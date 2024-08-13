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Ротань озвучил амбициозные цели Александрии на сезон УПЛ после победы над ЛНЗ

Руслан Петрович заявил, что пока рано говорить о еврокубках.
Сегодня, 09:00
Руслан Ротань / ФК Александрия
Руслан Ротань / ФК Александрия

Александрия начала новый сезон в УПЛ уверенной победой над ЛНЗ в Черкассах (2:0). Александрийцы дважды отличились в воротах Евгения Кучеренко, оставив свои ворота "сухими".

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Главный тренер Александрии Руслан Ротань подвел итоги игры, заговорив о еврокубковых амбициях своей команды:

"Я думаю, что, пожалуй, такие задачи невозможно сегодня ставить, потому что, во-первых, нужно поставить в уровень команды, которые ставят перед собой задачи на еврокубки, и, скажем так, поставить бюджеты вместе – это, в первую очередь, насколько мы готовы.

А то, что мы должны стремиться шаг за шагом, от победы до победы, стараться выигрывать – это факт. И я думаю, что мы в первую очередь сами хотим ставить такие цели каждый матч и максимальная ответственность за результат и стремление его взять.

Но вы понимаете, что в нашем чемпионате ставят задачу выйти в еврокубки очень много команд, которые в 3-4, а то и в пять раз выше нас, поэтому я бы так, пожалуй, все-таки сдержаннее сказал бы на эту тему. Но это важно также, что от руководства есть позитив, они хотят, и это добавляет, скажем так, воодушевления нам", - сказал Ротань в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, в третьем туре украинской Премьер-лиги подопечные Руслана Ротаня сыграют против луганской Зари, возглавляющей ныне турнирную таблицу чемпионата. Игра запланирована на субботу, 17 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Руслан Ротань фк александрия ФК ЛНЗ

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