Лупашко поделился мыслями о поражении от Динамо

Рулевой Карпат считает, что его команда не заслужила проиграть так, как она проиграла.

Наставник львовских Карпат Владислав Лупашко поделился мыслями о проигрыше команды от киевского Динамо.

По словам украинского специалиста, его команда не заслужила проиграть с разницей в два мяча.

"Считаю, что мы не заслуживали такую разницу, 100 процентов, и последний момент мы могли создать у ворот «Динамо» давлением. Мы приняли неправильное решение и получили пенальти. Есть, как есть, можно так сказать.

Можно было закрыться, сесть ниже, но мы пытались создавать давление, пытались играть в свой футбол, бежать за забитым голом, создавать моменты. Поэтому так получилось".

Лупакшо заявил, что его целью является приучить своих подопечных к стилю, в котором они будут доминировать независимо от того, удается ли им держать мяч.

"Мы хотим привить бескомпромиссный стиль игры, когда мы будем доминировать как с мячом, так и без мяча. Но пока что немного нам не хватает физических качеств для этого. Также мы очень много ошибались в простых ситуациях, поэтому создавали себе эти переходы, когда нам нужно было бежать.

Но так диктовала игра, а наши требования таковы, что мы постоянно хотим повышать темп для того, чтобы болельщики приходили, чтобы они были счастливы".

Также наставник «львов» рассказал, почему в старте не вышел Артем Шах, который отметился голом в прошлом матче.

"Честно говоря, у меня нет такого свойства, не менять игроков, если они забили гол или команда выиграла. На ситуацию влияет то, как футболист готов, как мы видим игру, как мы понимаем, как она будет складываться.

Поэтому выбор стартовой одиннадцатки не зависит от того, забил ты сегодня гол, сыграл ты хорошо или плохо", - сказал Лупашко.



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