iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лупашко поделился мыслями о поражении от Динамо

Рулевой Карпат считает, что его команда не заслужила проиграть так, как она проиграла.
Сегодня, 21:59
Владислав Лупашко / Карпаты
Владислав Лупашко / Карпаты

Наставник львовских Карпат Владислав Лупашко поделился мыслями о проигрыше команды от киевского Динамо.

По словам украинского специалиста, его команда не заслужила проиграть с разницей в два мяча.

"Считаю, что мы не заслуживали такую разницу, 100 процентов, и последний момент мы могли создать у ворот «Динамо» давлением. Мы приняли неправильное решение и получили пенальти. Есть, как есть, можно так сказать.

Можно было закрыться, сесть ниже, но мы пытались создавать давление, пытались играть в свой футбол, бежать за забитым голом, создавать моменты. Поэтому так получилось".

Лупакшо заявил, что его целью является приучить своих подопечных к стилю, в котором они будут доминировать независимо от того, удается ли им держать мяч.

"Мы хотим привить бескомпромиссный стиль игры, когда мы будем доминировать как с мячом, так и без мяча. Но пока что немного нам не хватает физических качеств для этого. Также мы очень много ошибались в простых ситуациях, поэтому создавали себе эти переходы, когда нам нужно было бежать.

Но так диктовала игра, а наши требования таковы, что мы постоянно хотим повышать темп для того, чтобы болельщики приходили, чтобы они были счастливы".

Также наставник «львов» рассказал, почему в старте не вышел Артем Шах, который отметился голом в прошлом матче.

"Честно говоря, у меня нет такого свойства, не менять игроков, если они забили гол или команда выиграла. На ситуацию влияет то, как футболист готов, как мы видим игру, как мы понимаем, как она будет складываться.

Поэтому выбор стартовой одиннадцатки не зависит от того, забил ты сегодня гол, сыграл ты хорошо или плохо", - сказал Лупашко.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Владислав Лупашко

Статьи по теме

Динамо с трудом победило Карпаты в полу резервном составе Динамо с трудом победило Карпаты в полу резервном составе
Лупашко назвал главный козырь Динамо перед матчем с Карпатами в УПЛ Лупашко назвал главный козырь Динамо перед матчем с Карпатами в УПЛ
Рейнджерс прервал серию без побед накануне ответного матча против Динамо Рейнджерс прервал серию без побед накануне ответного матча против Динамо
Динамо отреагировало на слухи о предложениях по трансферу Шапаренко Динамо отреагировало на слухи о предложениях по трансферу Шапаренко
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи Арсенала, Эвертона, Милана, поединок Валенсии и Барселоны, игры в УПЛ
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа23:53
Милан на последних минутах спасся от поражения в матче с Торино
Европа23:38
Байер - обладатель Суперкубка Германии-2024
Европа22:59
РБ Зальцбург накануне матча против Динамо победил ЛАСК Таловерова
Европа22:45
Лидер Барселоны заявил, что хочет покинуть клуб
Европа22:40
Яремчук дебютировал за Олимпиакос - его команда победила
Киберспорт22:31
IEM Cologne 2024: NaVi сыграют в финале против Team Vitality
Киберспорт22:28
NaVi обыграли MOUZ и пробились в финал IEM Cologne 2024
Европа22:05
В МЮ уже кусают локти: Гринвуд отметился дублем в дебютном матче за Марсель
Украина21:59
Лупашко поделился мыслями о поражении от Динамо
Европа21:47
Забарный и Зинченко получили средние оценки за сегодняшние матчи АПЛ, Миколенко - один из худших у Эвертона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK