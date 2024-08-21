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Президент Ингульца попал в аварию, ехав на матч своего клуба

Александр Поворознюк находится в стабильном состоянии.
Сегодня, 17:19
Александр Поворознюк / ФК Ингулец
Александр Поворознюк / ФК Ингулец

Президент Ингульца Александр Поворознюк попал в аварию. Об этом сообщил сам функционер в своем Telegram-канале.

Поворознюк рассказал, что ехал на матч своей команды в рамках Кубка Украины, но за 10 километров до пункта назначения не справился с с управлением.

Владелец клуба УПЛ также отметил, что он находится в стабильном состоянии и с ним все хорошо.

Отметим, что в рамках Кубка Украины Ингулец встречается со второлиговым Пробием из Городенки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ингулец Александр Поворознюк

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