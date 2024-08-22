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Верес выбил Металлист 1925 из Кубка Украины, одержав убедительную победу

Патрик ван Леувен дебютировал во главе харьковской команды с разгромного поражения.
Сегодня, 18:58
Верес разгромил Металлист 1925 / Металлист 1925
Верес разгромил Металлист 1925 / Металлист 1925

В четверг, 22 августа, Металлист 1925 в Киеве на стадионе Левый берег принимал Верес в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины-2024/25.

Дебют Патрика ван Леувена во главе харьковской команды не удался, а его новые подопечные, которые в этом сезоне будут выступать в Первой лиге, потерпели разгромное поражение от представителя УПЛ со счетом 0:4.

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Ровенская команда уже к десятой минуте противостояния сумела оформить себе комфортное преимущество в два мяча. Сначала на седьмой минуте отличился Луан, а вскоре Руслан Степанюк точно пробил с дальнего расстояния в правый нижний угол ворот.

Источник: Металлист 1925

Во второй половине встречи Николай Гайдучик на 69-й минуте, разобравшись в штрафной с защитниками, увеличил результат до разгромного, а точку в противостоянии под занавес матча поставил Владислав Шарай.

Таким образом, Верес вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

Металлист 1925 - Верес 0:4

Голы: Луан, 7, Степанюк, 9, Гайдучик, 69, Шарай, 89

Металлист 1925: Мозиль, Капинус, Имереков, Снурницын (Безуглый 54), Кравец (Жичиков 71), Салюк, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Калитвинцев (Борячук 41), Сидоров (Стень 71)

Верес: Когут, Гакман, Гончаренко (Чечер 85), Вовченко, Смеян, Клец (Шарай 61), Куция (Кучеров 68), Луан (Яго 61), Гайдучик (Мрвальевич 68), Дахновский, Степанюк

Предупреждения: Кравец 38, Чурко 43, Борячук 45+2 - Дахновский 31, Гончаренко 45+1, Клец 50, Гакман 84.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Кубка Украины сезона-2024/25.

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