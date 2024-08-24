Александрия - Шахтер 4:3: видео голов и обзор матча чемпионата Украины 24.08.2024

В рамках четвертого тура УПЛ Александрия сенсационно победила Шахтер.

«Горняки» достаточно быстро вышли вперед, а затем удвоили свое преимущество. Сначала Артем Шабанов отправил мяч в свои ворота, а затем Дмитрий Крискив забил.

Еще до перерыва, впрочем, хозяева не только сократили отставание, но и отыгрались. Сначала забил Александр Филиппов, а затем шикарный удар удался Ивану Калюжному.

Во втором тайме Филиппов сначала забил пенальти, а затем оформил хет-трик после рандеву с Дмитрием Ризныком.

Уже в дополнительное время Педриньо отправил мяч в «девятку» ворот Георгия Ермакова, но на большее гостям не хватило времени.

Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Александрия - Шахтер

Александрия - Шахтер 4:3

Голы: Филиппов, 37, 48 (пен.), 57, Калюжный, 41 - Шабанов, 16 (аг), Крыськив, 25, Педриньо, 90+4.

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 8 - 8

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 10 - 15

Атаки: 86 - 93

Александрия: Ермаков - Кравченко (Кампос, 68), Копина (Скорко, 81), Шабанов, Мартынюк (Смирный, 81) - Калюжный, Безерра, Ковалец (Мишнев, 61), Шостак (Ващенко, 46), Шулянский - Филиппов.

Шахтер: Резник - Конопля (Тобиас, 79), Бондарь, Матвиенко (Франьич, 63), Азаров (Эгиналду, 63) - Бондаренко (Невертон, 63), Крыськив, Судаков - Педриньо, Сикан (Траоре, 63), Кевин.

Предупреждения: Ващенко - Матвиенко.

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