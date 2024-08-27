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Тренер Левого Берега оценил первую победу клуба в УПЛ, заговорив о новичках

Виталий Первак доволен результатом игры против Черноморца.
Сегодня, 08:45
Виталий Первак
Виталий Первак

Левый Берег обыграл одесский Черноморец в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги (1:0). Эта победа стала дебютной в истории клуба в УПЛ.

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Главный тренер "аистов" Виталий Первак подвел итоги выигранного матча, сделав заявление по поводу новичков в летнее межсезонье:

"Результатом доволен характером своих футболистов доволен, игрой – не совсем. Но на первый план получается результат – это самое главное на сегодняшний день. Команда соперника нам не давала разгуляться, скажем так. Имеет опытных футболистов, нагнетавших ситуацию высокорослых, давили на наших центральных защитников.

Поэтому моментов было у них много. Но мы выдержали – и это самое главное. Мы всегда стараемся, но команды тоже присматриваются к нам, они все организованы. Как и мы стараемся быть организованными. Но когда на первый план выходит индивидуальное мастерство, нам еще нужно над этим работать.

Кто главный герой матча? Я думаю, что вся команда и болельщики. У нас сыгранность в команде, поэтому эта команда уже год вместе играет и тренируется. К нам прибавилось всего несколько новых футболистов. А так сыгранность есть, но мы опыт обретаем только во время игр в чемпионате.

Будут ли еще новички? Приходько подписали. Покажет время. Еще немного есть время, свободные агенты могут появиться. Мы не останавливаемся. Если будут - то будут, если не будут - значит, не будут.

Победа должна придать уверенность команде, потому что никто не видит, как она тренируется каждый день, как она стремится победить. Стремится выиграть борьбу каждый футболист. Это понятно, но мы радовались в раздевалке. Президент пришел нас поздравить. Так что в раздевалке мы порадовались и уже готовимся к следующей игре", - цитирует Первака УПЛ-ТВ.

Напомним, в пятом туре УПЛ Левый Берег встретится с Вересом. Матч запланирован на первое сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Левый Берег Виталий Первак

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