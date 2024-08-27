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Лидер ЛНЗ "пригрозил" Динамо после победы над Карпатами в УПЛ

Геннадий Пасич ждет игру против Динамо в пятом туре УПЛ.
Сегодня, 09:10
Геннадий Пасич
Геннадий Пасич

Черкасский ЛНЗ одержал очередную победу на старте нового сезона украинской Премьер-лиги, дома обыграв львовские Карпаты. В настоящее время подопечные Карраско идут среди лидеров УПЛ.

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Автор одного из голов в ворота "львов" Геннадий Пасич подвел итоги игры, заявив, что команда готова дать сражение Динамо в следующем туре.

"Первые пропускаем. Нас тренер немного настраивает. Говорит, чтобы мы больше бежали вперед, больше в атаку играли. Мой гол? Выбежали в контратаку, была отличная передача от Яшари. В первом тайме Полегенько читал меня под левую ногу, я убрал под правую, пробил - забил отличный гол.

Команда в отличном настроении, четыре игры, девять очков! Прекрасный результат, тем более играли дома, при своих болельщиках. В Динамо будем ехать и играть. Может, и заберем очки", - сказал Пасич в интервью УПЛ ТВ.

Напомним, матч пятого тура между ЛНС и Динамо запланирован на воскресенье, 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15.30.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Динамо геннадий пасич ФК ЛНЗ

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