Новичок УПЛ попрощался с тренером - специалист работал в клубе с 2021 года

ФК Левый Берег официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Андреем Ущаповским, работавшим в штабе Виталия Первака. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Стоит отметить, Ущаповский присоединился к клубу в 2021 году.В начале 2023 года он вошел в тренерский штаб Виталия Первака, готовивший клуб к старту в Первой лиге. Важный вклад специалист внес в получение Левым Берегом бронзовых наград Первой лиги

В своих социальных сетях клуб поблагодарил Ущаповского за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он передавал футболистам.

Напомним, следующий матч в УПЛ подопечные Первака проведут против Вереса. Матч запланирован на воскресенье, 1 сентября.

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