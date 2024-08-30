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Заря легко расправилась с Оболонью, которая почти полматча провела в меньшинстве

Если бы не удаление, столичная команда могла бы побороться за очки.
Сегодня, 17:30
Оболонь - Заря / УПЛ
Оболонь - Заря / УПЛ

В пятницу, 30 августа, Оболонь принимала дома Зарю в рамках 5-го тура УПЛ.

Хозяевам удалось с первых минут завладеть инициативой, однако первыми забили именно футболисты Зари. Мичин оказался первым на подборе и отлично пробил в правый угол.

После этого команды стали активней обмениваться моментами, и Суханов, и Мичин могли забивать, но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Оболони.

А со стартом второй половины матча Заря удвоила преимущество благодаря голу Будковского, который замкнул прострел Антюха на ближней штанге.

На 62-й минуте шансы столичного клуба отыграться стали минимальными после того, как Дубко получил вторую желтую и покинул поле. После этого хозяевам оставалось только обороняться, хотя все равно Заря смогла забить третий, но к сожалению для луганчан, из офсайда.

Статистика матча Оболонь - Заря 5-го тура УПЛ

Оболонь - Заря 0:2
Голы: Мичин, 19, Будковский, 52

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 9 - 10
Удары в створ: 1 - 6
Фолы: 25 - 10

Оболонь: Федоровский - Осман (Чернов, 72), Дубко, Приймак, Карась, Мединский - Черненко, Мороз, Витенчук (Бычек, 83) - Теслюк (Тарануха, 60), Суханов (Близниченко, 46).

Заря: Турбаевский - Вантух, Джордан, Дрышлюк, Тронтель - Антюх, Яцык (Горбач, 83), Башич, Мичин - Герреро, Будковский (Бенито, 65).

Предупреждения: Дубко, 57 - Будковский, 48, Бенито, 69, Дрышлюк, 85

Удаление: Дубко, 62

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Оболонь

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