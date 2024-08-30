Рух нанес очень обидное поражение Ингульцу

В пятницу, 30 августа, Рух принимал дома Ингулец в рамках пятого тура УПЛ.

Вначале игра казалась довольно равной, свои моменты имели обе команды, но именно хозяевам удалось забить. Карабин добил в практически пустые ворота после отскока. Однако в целом первый тайм был больше наполнен борьбой.

А вот вторая половина игры стала полной противоположностью первой. Уже на 47-й минуте Квасница оформил второй гол, еще через четыре минуты свой гол забил и Холод.

А в течение следующих 10 минут Холод и Краснопир довели счет до разгромного 5:0. У Ингульца и раньше мало что получалось в атаке, а после такого команда и вовсе рассыпалась и львовяне легко довели матч до победы.

Статистика матча Рух - Ингулец 5-го тура УПЛ

Рух - Ингулец 5:0

Голы: Карабин, 14, Квасница, 47, Холод, 51, 57, Краснопир, 61

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 10 - 3

Удары в створ: 9 - 0

Фолы: 13 - 11

Рух: Ледвий - Холод, Дидык (Товарницкий, 64), Роман, Сыч - Пидгурский (Слюсар, 77), Федор (Русяк, 77), Притула (Рунич, 64), Квасница, Карабин - Краснопир

Ингулец: Паламарчук - Мельничук (Мысык, 62), Шершень (Виливальд, 77), Малыш, Белоцерковец - Лисняк (Могильный, 77), Пятов, Волохатый, Пушкарев (Сад, 62), Козак - Резепов (Кисленко, 85)

Предупреждения: Дидык (35) - Мельничук (18)

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