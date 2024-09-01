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Кабаев поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины: Хочется закрепиться

Владислав доволен приглашением в национальную команду.
Сегодня, 13:57
Владислав Кабаев / ФК Динамо Киев
Владислав Кабаев / ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Владислав Кабаев, получивший дебютный вызов в национальную сборную Украины, поделился эмоциями от этого события, заговорив о своей главной задаче:

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Когда прочитал о вызове в сборную – было очень приятно, потому что из интернета все это видел. Я к этому шел, хотел, стремился. Есть какие-то внутренние предчувствия, по-настоящему почувствую, когда попаду в эту атмосферу, в новый коллектив, тренера не видел, не общался.

Только после сборной я где-то смогу что-нибудь рассказать, но пока это такая детская мечта. Хочется уехать и закрепиться. Не просто уехать один раз, а… Это самое сложное. Попасть туда - это одно, а закрепиться там - совсем другое", - сказал Кабаев пресс-службе Динамо.

Напомним, уже после этого уик-энда будет пауза на международные матчи национальных сборных. Подопечные Сергея Реброва начнут свой путь в Лиге наций.

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