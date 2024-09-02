Судаков - о срыве матча с Кривбассом: Больно, что вынуждены останавливать игры из-за агрессора и войны

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков прокомментировал срыв матча пятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбасса, который проходил в день рождения футболиста.

Накануне поединок был прерван на 50-й минуте из-за воздушной тревоги при счете 1:0 в пользу "горняков".

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"Это больно, что мы вынуждены останавливать наши игры из-за агрессора и войны, которая продолжает разрушать столько жизней. Всегда честь представлять нашу страну и наш клуб. У нас еще впереди половина игры.

Спасибо за все поздравления с днем рождения", - написал Судаков в Instagram.

Ранее сообщалось, что матч Кривбасс - Шахтер будет доигран позже, а о дате и времени продолжения игры будет объявлено отдельно.

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