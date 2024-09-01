iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч Кривбасс - Шахтер перенесли из-за воздушной тревоги

Поединок приостановили на 50-ой минуте матча.
Вчера, 21:41
Кривбасс - Шахтер / fckryvbas.com
Кривбасс - Шахтер / fckryvbas.com

В рамках 5-го тура УПЛ Кривбасс в Кривом Роге принимал Шахтер.

Матч был приостановлен из-за воздушной тревоги, которая началась на 50-ой минуте матча. Команды сидели в укрытиях более полутора часов, поэтому, было вынесено на рассмотрение возможность переноса поединка.

В голосовании принимали участие два представителя команд и судьи, по итогам с результатом 3:2 победило решение о доигровке матча позже.

На момент приостановления игры Шахтер выигрывал 0:1 благодаря голу Тараса Степаненко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер кривбасс

Статьи по теме

УПЛ: Левый Берег обыграл Верес, Динамо встретится с ЛНЗ, а Кривбасс - с Шахтером УПЛ: Левый Берег обыграл Верес, Динамо встретится с ЛНЗ, а Кривбасс - с Шахтером
Шахтер обнародовал расписание матчей Лиги чемпионов Шахтер обнародовал расписание матчей Лиги чемпионов
Середняк Серии А собирается подписать игрока, которым интересовался Шахтер Середняк Серии А собирается подписать игрока, которым интересовался Шахтер
Кривбасс пропустил от Бетиса трижды за три минуты и вылетел из Лиги конференций Кривбасс пропустил от Бетиса трижды за три минуты и вылетел из Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Футбол00:07
Итальянская экс-суперзвезда зафиксировал победу Феррари на домашнем Гран-при
Вчера, 23:45
Европа23:45
Ювентус и Рома не определили сильнейшего в довольно скучном матче
Европа22:59
Деку хочет покинуть Барселону - Diario Sport
Европа22:46
Слот - первый тренер Ливерпуля почти за 100 лет, который победил в первом выездном матче против МЮ
Олимпийские игры22:20
Украинские пловцы принесли еще две медали сборной на Паралимпиаде
Олимпийские игры22:15
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: украинцы завоевали 27 наград
Европа22:05
Капитан МЮ поддержал игроков своей команды
Европа21:59
Жирона с Цыганковым уверенно переиграла Севилью
Украина21:41
Матч Кривбасс - Шахтер перенесли из-за воздушной тревоги
Европа21:29
Тен Хаг установил новый клубный антирекорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK