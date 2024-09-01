Матч Кривбасс - Шахтер перенесли из-за воздушной тревоги
Поединок приостановили на 50-ой минуте матча.
В рамках 5-го тура УПЛ Кривбасс в Кривом Роге принимал Шахтер.
Матч был приостановлен из-за воздушной тревоги, которая началась на 50-ой минуте матча. Команды сидели в укрытиях более полутора часов, поэтому, было вынесено на рассмотрение возможность переноса поединка.
В голосовании принимали участие два представителя команд и судьи, по итогам с результатом 3:2 победило решение о доигровке матча позже.
На момент приостановления игры Шахтер выигрывал 0:1 благодаря голу Тараса Степаненко.
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