Черноморец оформил несколько трансферов - "моряки" подписали восспитанников Шахтера

Одесский Черноморец продолжает усиливать свой состав. Моряки официально объявили о подписании двух новичков. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Так, голкипер Максим Набит и форвард Илья Шевцев. О деталях соглашений между футболистами и клубом нет никакой информации.

Следует отметить, Набит - является воспитанником донецкого Шахтера. Последним клубом 19-летнего голкипера была луганская Заря.Шевцов перебрался в Одессу из Америки и уже успел забить дебютный гол за "моряков" в товарищеском матче.

Напомним, следующий матч Черноморец должен провести против Ингульца. Игра запланирована на 14 сентября.

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