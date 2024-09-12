Новичок Динамо не сможет принять участия в матчах против одного из клубов УПЛ

Форвард киевского Динамо Эдуардо Герреро не сможет сыграть против Зари, утверждает ТаТоТаке.

Напомним, панамский игрок перешел в столичный клуб как раз из Зари за 2,5 млн евро.

Как утверждает инсайдер, Герреро не сможет играть против бывшего клуба в этом сезоне - об этом клубы договорились при трансфере.

Таким образом, нападающий пропустит и предстоящий, и матч второго круга, который состоится уже весной, между Динамо и Зарей.

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