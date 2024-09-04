Динамо объявило о переходе Герреро из Зари

Эдуардо подписал контракт с киевлянами на 5 лет.

Киевское Динамо официально объявило о переходе панамского форварда Эдуардо Герреро, перебравшегося в состояние вице-чемпионов Украины из луганской Зари. Об этом пишет клубный сайт.

По сообщению пресс-службы "бело-синих", Герреро подписал пятилетний контракт с киевлянами - до лета 2029 года. О стоимости трансфера никакой официальной информации нет.

Стоит отметить, что в этом сезоне забил 1 гол в пяти встречах. В прошлом чемпионате панамский бомбардир забил 13 голов и совершил 4 ассиста в 33-х матчах.

Напомним, киевляне не смогли пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, проиграв Зальцбургу. В УПЛ киевляне выиграли три матча из трех.

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