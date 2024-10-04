Палкин - о трансферах Шахтера: Мы до сих пор сосредоточены на бразильском рынке

Генеральный директор Шахтера заявил, что Шахтер до сих пор продолжает активную трансферную политику именно на бразильском рынке.

Читай также: "Намного интереснее для клубов": Палкин высказался по поводу нового формата Лиги чемпионов

"Если честно, все наши игроки, которые сейчас выступают в Лиге чемпионов, заслуживают внимания. Это и Эгиналдо, и Невертон, и Кевин. В настоящее время Кевин травмирован, но он, безусловно, будущая главная звезда.

Наша стратегия сосредоточена на бразильском рынке, и мы продолжаем придерживаться этой политики. Но это было довольно сложно, особенно в последние два года, из-за войны, из-за которой трудно убедить молодых игроков и их родителей приехать в Украину и играть за наш клуб. Таким образом, последние два с половиной года сделали нашу трансферную политику достаточно сложной, но мы все еще пытаемся придерживаться нашего плана", - цитирует Палкина CBS Sports.

Напомним, ныне донецкий Шахтер набрал всего один турнирный пункт в двух матчах нового сезона Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!