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Палкин - о трансферах Шахтера: Мы до сих пор сосредоточены на бразильском рынке

Генеральний директор Шахтаря не планує відступати від стратегії.
Сегодня, 13:15
Сергей Палкин / Getty Images
Сергей Палкин / Getty Images

Генеральный директор Шахтера заявил, что Шахтер до сих пор продолжает активную трансферную политику именно на бразильском рынке.

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"Если честно, все наши игроки, которые сейчас выступают в Лиге чемпионов, заслуживают внимания. Это и Эгиналдо, и Невертон, и Кевин. В настоящее время Кевин травмирован, но он, безусловно, будущая главная звезда.

Наша стратегия сосредоточена на бразильском рынке, и мы продолжаем придерживаться этой политики. Но это было довольно сложно, особенно в последние два года, из-за войны, из-за которой трудно убедить молодых игроков и их родителей приехать в Украину и играть за наш клуб. Таким образом, последние два с половиной года сделали нашу трансферную политику достаточно сложной, но мы все еще пытаемся придерживаться нашего плана", - цитирует Палкина CBS Sports.

Напомним, ныне донецкий Шахтер набрал всего один турнирный пункт в двух матчах нового сезона Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Палкин ФК Шахтер

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