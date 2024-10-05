Вратарь Александрии - о пенальти на последних минутах в матче с Рухом: В действиях арбитра была предвзятость

В рамках 8-го тура УПЛ Рух благодаря пенальти вырвал ничью с Александрией.

После поединка голкипер «горожан» Георгий Ермаков не лучшим образом высказался о действиях арбитра, обвинив того в благосклонности к львовянам.

По словам Ермакова, 11-метровый эпизод в моменте с фолом Кампуша можно было не назначить, ведь Игорь Краснопир не имел влияния на тот момент.

«Я уверен в том, что пенальти под вопросом.

Может и было нарушение, я не спорю, но оно было за пределами эпизода, где находился мяч и основная борьба за мяч, поэтому я считаю, здесь была определенная предвзятость арбитра. В конце игры нам поставили пенальти и мы упустили победу, какие могут быть положительные или нейтральные эмоции после этого».

Также Георгий отметил, что «пострадавший», который и реализовал пенальти, удивил его своим ударом.

«Честно, я был более сконцентрирован на мяче, но когда я начал вводить мяч от ворот, арбитр начал просматривать ВАР и, как я понял, там, где лежал Краснопир, мяча в том моменте не было. У меня были догадки, как он будет пробивать, но он пробил не так, как я думал. Он пробил по мне, смотрел на меня и пробил в другой угол.

Обе команды стремятся победить, и они имеют сильные бойцовские качества, потенциал и поэтому это всегда ожесточенные поединки, где одна команда не хочет уступать другой. Мы готовились к такому тяжелому поединку, что «Рух» очень сильно подготовленная физически команда, тактически. Они очень жесткие и хорошо ведут борьбу, поэтому мы готовились к этому и имели свой план на игру», - резюмировал вратарь в эфире УПЛ ТВ.

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