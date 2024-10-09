На Львовщине установили рекорд четыре команды, состоящие из однофамильцев

В селе Йосиповичи львовской области прошел неординарный турнир при участии четырех команд.

Как сообщает Управление молодежи и спорта Львовской ОГА, 29 сентября на стадионе Арена был проведен турнир, который стал первым чемпионатом Украины среди команд категории F-1.

Категория F-1 означает, что команда состояла из игроков с одной фамилией (родственники, однофамильцы). В этом чемпионате приняли участие команды Федорина, Попадюк, Юркив и Дрозд.

По итогам матчей победителем турнира стала команда F-1 Попадюк, обыгравшая в финале команду F-1 Юркив (1:0). В матче за третье место команда F-1 Дрозд оказалась сильнее команды F-1 Федорина (2:1).

Стоит отметить, что во время чемпионата было собрано 20 тысяч гривен, которые отправятся на помощь ВСУ.

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