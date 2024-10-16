Сикан вернулся к тренировкам с Шахтером
Форвард тренировался в защитной маске.
Украинский форвард Даниил Сикан возобновил тренировки с основной командой горняков. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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Форвард вышел на тренировочную сессию в защитной маске.
Стоит отметить, что Сикан получил перелом носа после столкновения с вратарем соперника в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Болоньи (0:0).
Напомним, в текущем сезоне Сикан провел за Шахтер 6 матчей и забил 3 гола в УПЛ, а также отыграл 1 поединок Лиги чемпионов.
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