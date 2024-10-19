Федор - о молодежной сборной Украины: Есть определенное разочарование

Полузащитник Руха и молодежной сборной Украины Олег Федор оценил выступление команды на отборе к Евро-2025.

Напомним, что коллектив Мельгосы уступил в последних двух матчах, но благодаря добытым ранее победам вышел напрямую в финальную стадию.

Федор признал, что несмотря на достигнутый результат, команда все равно чувствует некоторое разочарование.

"Есть определенное разочарование после последних двух поединков молодежной сборной Украины, ведь мы уступили в этих играх. Например, в матче с Англией было трудно себя проявить, ведь соперник владел инициативой в течение всего матча. Англичане играли качественно, перекрывали свободные зоны и не давали нам показать на что мы способны. Впрочем радует то, что команде удалось выполнить основную задачу - напрямую квалифицироваться на Евро-2025.

У меня было достаточно игрового времени в составе молодежки, поэтому я в хорошем тонусе вернулся к тренировкам в клубе. Команда сейчас в лучших кондициях и имеет хорошее настроение", - приводит слова игрока пресс-служба Руха.

Ранее также дебютант сборной Украины набил себе памятное тату.

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