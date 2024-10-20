iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ковалец может возглавить клуб Первой лиги Украины

Именитый специалист готов работать с Подольем.
Сегодня, 12:52
Сергей Ковалец
Сергей Ковалец

Хмельницкое Подолье уволило Виталия Костышина с должности главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов.

Читай также: В Армении определились с заменой Петракова - сборную может возглавить экс-футболист УПЛ

Как сообщает Sport.ua, хмельницкий коллектив возглавит именитый украинский тренер Сергей Ковалец. Специалист присутствовал на последнем матче хмельницкой команды против Миная (0:1).

Напомним, сейчас Подолье занимает седьмое место в группе А, набрав семь очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ковалец

Статьи по теме

Ингулец уволил Ковальца с поста главного тренера Ингулец уволил Ковальца с поста главного тренера
УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура
Ингулец официально получил нового главного тренера Ингулец официально получил нового главного тренера
Ковалец покинул Черноморец Ковалец покинул Черноморец
Помочь журналистам

Видео

Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Другие13:52
Президент НОК рассказал, сколько украинских спортсменов убила рф
Европа13:41
Тренер Жироны объяснил, как отсутствие Цыганкова сказывается на команде
Европа13:27
Артета нашел причины поражения Арсенала в матче с Борнмутом
ММА12:58
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Украина12:52
Ковалец может возглавить клуб Первой лиги Украины
Европа12:25
Легенда Карпат подверг критике Мудрика: Есть какие-то психологические моменты
Другие страны12:22
Чеберко отличился дебютным голом за действующих чемпионов МЛС
11:55
Нганну оценил победу над Феррейрой: Я не могу думать ни о чем, кроме моего сына
Игровые11:44
Плей-офф MLB: Янкис одержали победу в серии с Гардианс, Доджерс ведут против Метс
Бокс11:23
Президент НОК прокомментировал скандал с задержанием Усика в Польше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK