Ковалец может возглавить клуб Первой лиги Украины

Хмельницкое Подолье уволило Виталия Костышина с должности главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов.

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Как сообщает Sport.ua, хмельницкий коллектив возглавит именитый украинский тренер Сергей Ковалец. Специалист присутствовал на последнем матче хмельницкой команды против Миная (0:1).

Напомним, сейчас Подолье занимает седьмое место в группе А, набрав семь очков.

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