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Никакой Ла Лиги: игрок Шахтера продлил контракт с клубом - ТаТоТаке

Дмитрий Крыськив не покинет донецкий коллектив будущей зимой в статусе свободного агента.
Сегодня, 13:14
Дмитрий Крыськив / Getty Images
Дмитрий Крыськив / Getty Images

Недавно появилась информация, что хавбек Шахтера Дмитрий Крыськив уже этой зимой может сменить клубную прописку.

Утверждалось, что контракт 24-летнего полузащитника с клубом истекает в декабре, а потому уже в январе он может достаться новому клубу совершенно бесплатно. В частности сообщалось об интересе к украинцу со стороны испанского Бетиса.

Но, согласно ТаТоТаке, этот вариант развития событий более невозможен, так как Крыськив подписал новый контракт.

Теперь соглашение игрока с "горняками" рассчитано до лета 2027 года. Стоит отметить, что Transfermarkt также обновил информацию о сроке действия контракта Дмитрия.

Источник: Transfermarkt.com

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По информации ТаТоТаке, интерес к Крыськиву проявлял другой испанский клуб, а именно Леганес, который предлагал ему семизначную сумму (вместе с бонусами) за первый сезон. Но игрок ответил отказом.

В нынешнем сезоне Дмитрий Крыськив принял участие в 10 матчах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Ла Лига Шахтер Донецк Дмитрий Крыськив

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