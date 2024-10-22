Палкин: После ракетного удара в Кривом Роге трудно убедить игроков ехать туда

Директор "горняков" рассказал, как происходил диалог между футболистами и их окружением.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о ситуации с прерванным матчем пятого тура УПЛ против Кривбасса в Кривом Роге.

По словам функционера, представителям клуба трудно будет убедить футболистов ехать туда после ракетного удара по гостинице в центре Кривого Рога.

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"Представьте себе, что в этой гостинице остановилась наша команда. И что может произойти? Трудно управлять командой и привлекать новых игроков в такой ситуации. Мне было тяжело заставлять игроков ехать в Кривой Рог и играть в этот матч.

Наконец, мы прибыли. Но после этого родственники игроков писали нам много сообщений. Их агенты писали: что мы будем делать? Окей, мы сделали все хорошо, с высоким уровнем безопасности, но в любом случае с психологической точки зрения трудно убеждать игроков ехать туда и играть", - приводит слова Палкина BBC.

Отметим, что Шахтер должен был проживать в том отеле, но за пару дней до этого произошел обстрел. Матч начался 1 сентября, но из-за длительных воздушных тревог не был завершен.

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