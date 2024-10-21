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Пушич - о Судакове: Он большой талант, но футболист может играть хорошо только, если команда играет хорошо

В матче против Арсенала прекрасно должен сыграть не только Георгий, а и его партнеры.
Вчера, 22:59
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Наставник донецкого Шахтера Марино Пушич высказался о важности поединка против Арсенала в Лиге чемпионов для Георгия Судакова, за которым следят европейские клубы.

По словам специалиста, только партнеры по команде могут сделать Георгия лучше и помочь ему проявить себя в этой игре, а не наоборот.

"Судаков - большой талант, замечательный футболист, поэтому для меня достаточно логично, что многие клубы заинтересованы в нем, но завтра будет не его игра, это наша игра. Как я всегда говорю, отдельный футболист может быть на хорошем уровне, только если команда находится на хорошем уровне, поэтому индивидуальный игрок не делает команду лучше, команда делает игрока лучше.

Так что, дело не только в Судакове, это о нас всех. И я надеюсь, если они все хорошо войдут в игру, то проявят свои индивидуальные качества и покажут себя".

Также главный тренер «горняков» отметил не только игровые качества, но и характер футболиста.

"Дело не только в его качествах как футболиста, но и в его менталитете, том, как он работает, какую роль выполняет в команде, - это делает его особенным для меня", - сказал Пушич.

Матч Арсенал - Шахтер состоится завтра, 22 октября. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков Марино Пушич

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