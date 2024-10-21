"Понимаем, что это одна из лучших команд мира": Сикан рассказал, чего ждать от матча с Арсеналом

Нападающий Шахтера Даниил Сикан прокомментировал предстоящий матч основной стадии Лиги чемпионов против Арсенала.

"Я физически готов. Немножко из-за непривычки тяжело играть в маске, но чувствую себя хорошо.

Мы понимаем, что Арсенал - одна из лучших команд мира. Понимаем, что к ней следует относиться очень серьезно в любых аспектах игры. Каждая минута, каждая секунда будет очень важна для нас".

Читай также: Пушич: Шахтер должен быть идеальным, чтобы иметь шансы против Арсенала

"Не интересовался ли у Ильи Забарного, как победить Арсенал? Нет, не интересовался. У нас есть свои секреты. Мы подстраиваемся только под свою игру. Будем надеяться только на позитив.

Могу выделить и слабые, и сильные стороны соперника. Но, конечно, больше сильных. Это одна из лучших команд по игре и в обороне, и в атаке. Против такой команды нужно действовать вместе - и атаковать, и защищаться вместе. Только тогда у нас может быть реализация", - сказал Сикан на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, что матч третьего тура Лиги чемпионов между Арсеналом и Шахтером состоится во вторник, 22 октября, в Лондоне на Эмирейтс Стэдиум и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Арсенал - Шахтер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!