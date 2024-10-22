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"Коррупция больше, чем в Раде": Зозуля сделал заявление по поводу работы агентов

Роман рассказал детали работы, куда он зашел вместе с Коноплянкой.
Сегодня, 12:45
Роман Зозуля и Евгений Коноплянка / instagram.com/zozulyaroman
Роман Зозуля и Евгений Коноплянка / instagram.com/zozulyaroman

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля поделился впечатлениями от рабты в агентском деле.

По словам футболиста, который вместе с бывшим партнером Евгением Коноплянкой организовали свою компанию, работа агентом имеет большое количество подводных камней.

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"На этот рынок очень трудно заходить из-за монополии. Я вам так скажу: здесь коррупция по масштабам больше, чем в Верховной Раде, я такого даже не ожидал, потому что не очень интересовался этой сферой, когда был футболистом. У меня волос на голове нет, но если бы были, то они бы точно стали дыбом от того, что здесь происходит.

Фамилии называть не буду, но прессе это все и так известно. Это не несколько клубов, таких на самом деле много: в одном один агент заводит игроков, в другом - только другой. Это ненормально, так не должно быть. Я думаю, что со временем все перестроится и изменится к лучшему", - сказал Зозуля Українському футболу.

Ранее сообщалось, что клуб украинца могут отстранить от спортивных соревнований на срок до трех лет.

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