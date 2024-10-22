Дебютант сборной Украины продлил контракт с Шахтером - его сватали в Испанию
Дмитрий Крыськив остается в Шахтере.
Полузащитник донецкого Шахтера Дмитрий Крыськив подписал новый контракт с донецким Шахтером. Об этом пишет портал Transfermarkt.
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Пока появилась информация о продлении контракта до лета 2027 года, что не позволит игроку, недавно дебютировавшему в сборной Украины, уже с января вести переговоры с другими клубами.
Стоит отметить, что официально Шахтер не сообщал о подписании нового соглашения со своим полузащитником.
Напомним, уже сегодня, 22 ноября, "горняки" проведут матч против лондонского Арсенала в Лиге чемпионов.
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