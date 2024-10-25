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Зинченко выпустил автобиографию под названием - названа цена

Украинец рассказывает свои фанатам про путь, который он прошел в футболе.
Сегодня, 10:10
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник сборной Украины и  Арсенала Александр Зинченко презентовал собственную книгу.

Украинец сообщил об этом на своей странице в Instagram.

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“Сегодня вышла моя книга ”Верить“. Для меня это была большая честь иметь возможность рассказать свою историю: от подростковых лет, когда я играл в любительском футболе, до чести играть за две лучшие команды современной эпохи.

Надеюсь, что вы найдете в ней искренний и проникновенный взгляд на игру, которую я люблю", – написал Зинченко на своей странице в Instagram.

Книга вышла на английском языке. Цена со скидкой составляет 19,80 фунтов стерлингов (около 1050 гривен – прим). 

Электронная книга стоит 15,40 фунтов стерлингов (примерно 800 гривен – прим.).

Ранее сообщалось, что футболист Шахтера узнал, что не является отцом своего ребенка.

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