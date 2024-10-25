"Символ украинского патриотизма": Динамо вспомнили в тексте Радиодиктанта-2024

В пятницу, 25 октября, прошел Радиодиктант национального единства.

В тексте “Магия голоса” прозвучал отрывок, посвященный киевскому Динамо. Говорилось о периоде выступлений клуба во времена Советского Союза (1960-1980 годы).

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"А в 1960-1980-е, когда единственной разрешенной формой патриотизма было болеть за киевское Динамо, Украина была влюблена в голоса футбольных комментаторов. Их узнавали с полуслова, в их модуляциях ловили, словно глоток свежего воздуха, солидарность со своими и возмущение привилегиями москвичей, которым подсуживали судьи в решающих матчах".

За 1960-1980 годы Динамо выиграло 16 трофеев, включая выигрыш турнир в Кубке кубков.

В 1975 форвард Динамо Олег Блохин стал первым украинцем, получившим "Золотой мяч".

Напомним, Зинченко выпустил автобиографию - названа цена.

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