"Продолжаем бороться": Довбик оценил свой гол и победу Ромы над Динамо
Украинский нападающий отреагировал на личный и командный успех в матче Лиги Европы.
Нападающий Ромы Артем Довбик поделился впечатлениями от победы над Динамо (1:0) в матче третьего тура основной стадии Лиги Европы.
Украинский форвард стал автором единственного в поединке гола, реализовав пенальти в середине первого тайма.
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"Спасибо болельщикам за поддержку. Продолжаем бороться", - написал Довбик в Instagram.
Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Рома - Динамо (1:0).
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