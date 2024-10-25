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"Продолжаем бороться": Довбик оценил свой гол и победу Ромы над Динамо

Украинский нападающий отреагировал на личный и командный успех в матче Лиги Европы.
Сегодня, 01:14
Довбик принес Роме победу над Динамо / Getty Images
Довбик принес Роме победу над Динамо / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик поделился впечатлениями от победы над Динамо (1:0) в матче третьего тура основной стадии Лиги Европы.

Украинский форвард стал автором единственного в поединке гола, реализовав пенальти в середине первого тайма.

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"Спасибо болельщикам за поддержку. Продолжаем бороться", - написал Довбик в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Рома - Динамо (1:0).

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Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча
Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча

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