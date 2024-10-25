Рух не сумел прервать серию без побед, обменявшись забитыми мячами с Черноморцем

В рамках матча-открытия 11-го тура УПЛ львовский Рух встретился с одесским Черноморцем.

В первом тайме было много борьбы в центре поля, но, мало обострения с обеих сторон.

Рух имел несколько моментов, однако, не сумел их реализовать. Черноморец пробил в сторону ворот Дмитрия Ледвия лишь однажды, но не удачно.

Второй тайм стал интереснее. Этому поспособствовал гол Ильи Квасницы на 54-ой минуте. После этого игра раскрылась, ведь одесский клуб был вынужден чаще атаковать и несколько раз заставлял заработать Дмитрия Ледвия, в свою очередь львовский коллектив пытался ловить гостей на контратаках, чтобы удвоить свое преимущество.

Выполняли свои задачи команды с разным успехом, например, игрок Руха Алексей Сыч мог создать красоту тура, ведь он заметив, что голкипер «моряков» Артур Рудько немного далековато вышел с линии ворот, решил пробить с острого угла, однако, Рудько успел вернуться и перевести удар Сыча в штангу.

В то же время, Черноморец свой момент реализовал. Богдан Бутко навесил с фланга на голову Георгия Янакова и он отправил мяч в сетку ворот Дмитрия Ледвия.

Этот гол и стал решающим в матче, поэтому, Рух уже шестой матч подряд не побеждает в УПЛ, пять из которых завершились вничью.

Рух - Черноморец 1:1

Голы: Квасница, 54 - Янаков, 83

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